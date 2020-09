Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis Coesfeld am heutigen Donnerstag gegenüber gestern (915 Personen) um zwei erkrankte Personen - jeweils eine Person aus Olfen und Havixbeck - gestiegen. Eine Person ist gesundet, so dass insgesamt nunmehr elf Personen am Coronavirus erkrankt sind.

In Dülmen sind weiterhin drei Personen akut an Covid-19 erkrankt.