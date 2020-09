Keine großen Feierlichkeiten, stattdessen aber Videogrüße zum Jubiläum: Mit dem brandenburgischen Fehrbellin verbindet Dülmen seit 1990 eine Städtefreundschaft, die sich im Rahmen der Wiedervereinigung entwickelt hat. In dieser Woche steht das 30-jährige Jubiläum an. Aufgrund der Corona-Pandemie haben beide Städte jedoch entschieden, auf Feierlichkeiten in diesem Jahr zu verzichten. Auch der Schüleraustausch konnte nicht wie gewohnt stattfinden.

„Das ist sehr schade, denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich zwischen den Städten, Familien und Vereinen eine wunderbare, intensive und gelebte Freundschaft entwickelt“, betont Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Daher habe man sich eine Alternative überlegt: Mit Hilfe von Videobotschaften werden Grüße in die Partnerstadt geschickt. Diese sind ab sofort auf der Internetseite der Stadt unter zu sehen.

Eine große Verantwortung

Stremlau betont in ihrer Botschaft die große Verantwortung, diese Partnerschaft auch weiterhin zu pflegen, „damit wir auch weiterhin zusammenstehen, den anderen schätzen und Freunde bleiben“. „Der gegenseitige Austausch durch die über Jahre hinweg gewachsene Freundschaft ist mir besonders wichtig, da unsere Kinder und Jugendlichen hiervon sehr profitieren“, antwortet Fehrbellins Ortsbürgermeister Jürgen Sternbeck. „Ich hoffe, dass diese Freundschaft noch sehr lange andauern wird.“

Der jährliche Schüleraustausch zwischen der Anna-Katharina-Emmerick- und der Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule Fehrbellin sei dabei einer der Grundpfeiler der Partnerschaft. Deshalb hat die Schule in Fehrbellin auch ein Grußvideo nach Dülmen geschickt, das ebenfalls online zu finden ist. Und zwar hier: www.duelmen.de