Kreative Ideen gegen Leerstand

„Die Stadt Dülmen wird sich beteiligen, ein entsprechender Antrag wird vorbereitet“, so André Siemes von der Pressestelle der Stadt. „Die Wirtschaftsförderung der Stadt und Dülmen Marketing sind hierzu im regen Austausch und entwickeln Konzeptideen.“ Zielsetzung des Sofortprogramms ist es, den Städten und Gemeinden in einem Zeitraum von zwei Jahren die Möglichkeit zu geben, neue Nutzungen in leerstehenden oder konkret von Leerstand bedrohten Ladenlokalen in den zentralen Lagen der Innenstädte und Zentren zu etablieren.

Ideen werden gebündelt

„Wir haben schon sehr viele Idee und werden die jetzt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung bündeln“, so Dülmen-Marketing-Geschäftsführer Tim Weyer. Weyer sieht in dem Programm Chancen für Immobilienbesitzer und für mögliche Partner, die ihre Geschäftsideen umsetzen möchten. Die Tatsache, dass sich bei der Online-Konferenz zum Sofortprogramm Vertreter aus 160 Kommunen beteiligt hatten, zeige, dass es nicht einfach sein wird in den Genuss der Fördermittel zu kommen. „Da müssen wir schon sehr kreativ sein, wenn wir gefördert werden wollen. Auf jeden Fall ist das eine richtig spannende Sache“, so Weyer.