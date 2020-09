Um das herauszubekommen, haben die Fridays gemeinsam mit Parents und den Scientists for Future einen Fragebogen an die Dülmener Ratsfraktionen geschickt. Sieben Fragen werden hier gestellt, die sich streng am Programm der Klimaschützer entlang hangeln. Bürgerrat und Volksentscheid kommen darin vor, und natürlich die Frage, ob Klimaschutz erste Priorität hat. Das Problem: Die Fraktionen können nur mit Ja oder Nein antworten. Was sie an eigenen Ideen zum Klimaschutz zu bieten haben, ist nicht gefragt.

Und so haben Willi Wessels (CDU) und Simon Peletz (SPD) den Bogen zwar beantwortet. Aber zugleich um eigene Vorstellungen ergänzt. „Wir haben klar gesagt, dass wir einer Veröffentlichung nur mit den Ergänzungen zustimmen“, unterstreicht Wessels. Auch Peletz zeigt sich irritiert: „Wenn Du mit Nein antwortest, sieht es sofort so aus, als seist du gegen Klimaschutz. Aber das stimmt ja nicht.“

Dass sie es besser können, haben die Fridays for Future jetzt bei einer Diskussion zum Thema Kohleausstieg mit dem Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann bewiesen. Bis spätestens 2038 steigt Deutschland aus der Kohle aus. Das sei zu spät, finden Fridays for Future- und Parents for Future-Gruppen aus dem Kreis.

Henrichmann stellte sich im Pfarrheim der Anna-Katharina-Gemeinde in Coesfeld der Diskussion. Dort warb er für eine differenzierte Sicht, die neben Klimaschutz auch Wirtschaft und Gesellschaft einbezieht. „Ohne Arbeitsplätze gibt es keine Akzeptanz für Klimaschutz“, betonte er und warnte vor „neuen gesellschaftlichen Konflikten“. „Ehrlich miteinander reden und zuhören“, so umriss Moderator Peter Zarmann, evangelischer Pfarrer aus Dülmen, das Ziel des Gesprächs. Die Frage, „wie werden unsere Kinder in 80 Jahren leben?“, beschäftigte die Klimagruppen.