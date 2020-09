Am Lohwall, vor dem Kino, wird es keinen Zebrastreifen geben. Den hatten die Grünen im Bauausschuss beantragt, waren damit aber nicht erfolgreich. Auf Vorschlag der Verwaltung lehnten die anderen Fraktionen dies ab.

Denn aus Sicht der Stadt steht unter anderem die Ampel an der Ecke Lohwall/Borkener Straße einem Zebrastreifen entgegen. Die ist nur etwa 50 Meter entfernt. Autofahrer würden sich damit schon auf die Ampel konzentrieren und einen Zebrastreifen auf der Straße kurz vorher schlicht übersehen, argumentiert die Verwaltung.

Außerdem seien Zebrastreifen in Tempo-30-Zonen (eine solche ist der Lohwall) eigentlich nicht vorgesehen. Daher habe man sich schon für das rote, erhöhte Feld entschieden, betonte Stadtbaurat Markus Mönter.

Thomas Reinert (Grüne) wies auf die besondere Situation hier hin und regte eine erneute Prüfung an. „Das kommt ins Archiv auf Wiedervorlage, und in zwei Jahren gucken wir dann weiter“, so am Ende der Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Klaus-Viktor Kleerbaum (CDU).