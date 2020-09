Das müssen Sie wissen:

Der Dülmener Onkologe Dr. Gregor Dresemann ist darüber besorgt, dass die Covid 19-Krankheit von der Politik nicht richtig verstanden, und dadurch auch nicht so effektiv wie möglich bekämpft werden kann.

Die erste Prüfung für Fährtenhunde fand in der Ortsgruppe Rorup statt. Dabei wurden äußerst gute Ergebnisse erzielt.

In diesem Jahr musste Dülmen auf das traditionelle Sommertheater unter freiem Himmel verzichten. Stattdessen sind die Dülmener Kulturliebhaber zur Kulturwoche eingeladen. Mit dabei: ein Stammgast und Publikumliebling des Dülmener Sommertheater - das N.N. Theater aus Köln.

Schon im vergangenen Jahr, kurz nach der Eröffnung, musste der Wassererlebnisort am Bulderner See gesperrt werden. Aufgrund der Hitze war der Pegel gesunken und hatte immer mehr des seichten Uferbereichs freigelegt, dies kann für Kinder gefährlich sein. Auch in diesem Jahr musste wieder gesperrt werden.

Wetter:

Heute zunächst sonnig, am Nachmittag gebietsweise Quellwolken, aber trocken. Temperaturen bei 21 bis 23 Grad, dazu schwacher Nordwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreisstraße 13 in Richtung Rödder. Die Vollsperrung beginnt direkt an der Einmündung L551/K13 und endet etwa nach 500 Metern in Höhe eines Wirtschaftsweges.

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier