Undotierter Sonderpreis

Am Sonntag wurde während einer Feierstunde in Münster Jonas Hagelschuer als Ideengeber des Autogottesdienstes auf dem Sportplatz am Ostersonntag und Fritz Sauer, Vorsitzender des SV Vorwärts Hiddingsel, als tatkräftiger Unterstützer die Urkunde von Bischof Dr. Felix Genn übergeben. Insgesamt wurden zusätzlich zu den drei Ehrenamtspreisen 18 Initiativen, die sich in der Coronazeit besonders eingesetzt hatten, mit dem undotierten Sonderpreis geehrt.

Nettes Gespräch

Nach der Preisverleihung nutzte der Bischof die Gelegenheit, um mit den Initiatoren und Organisatoren des Autogottesdienstes zu sprechen. „Sehr nett“ sei der Bischof, fand Fritz Sauer, der als Sportvereinsvorsitzender zwar schon öfter mit Politikern oder der Bürgermeisterin, noch nie aber mit einem so hohen kirchlichen Würdenträger zu tun hatte, wie er freimütig gesteht.

Urkunde für alle

Und was geschieht jetzt mit der Urkunde? Das sei noch nicht entschieden, sagte Pfarrer Ferdinand Hempelmann, der den Autogottesdienst auf dem Sportplatz ja ebenfalls maßgeblich unterstützt hatte und sich über die Auszeichnung („Total klasse!“) freut. Jonas Hagelschuer hat schon einen Vorschlag: Die Urkunde könnte im Jugendraum der Messdienerleiterrunde ihren Platz finden.