Das müssen Sie wissen:

Ausgezeichnet für ihr Engagement in Coronazeiten wurden die Initiatoren und Organisatoren des Autogottesdienstes in Hiddingsel am Ostersonntag. Im Anschluss an die Urkundenübergabe nahm sich Bischof Dr. Felix Genn Zeit für ein Gespräch.

Mit der CDU-Agrarexpertin Silvia Breher diskutierten Dülmens Landwirte auf dem Sportplatz in Merfeld. Dabei sparten sie nicht mit Kritik und kritischen Fragen - etwa zur Tierwohlabgabe oder Entschädigungen. Beklagt wurden die häufigen Kontrollen auf den Höfen und dass Kinder von Landwirten gemobbt werden.

Der Landesliga-Auftakt ging für Jugend 70 Merfeld verloren. Ein Nachteil für das Team um Joachim Frintrup ist, dass auf Verbandsbeschluss hin aktuell keine Doppel gespielt werden, hier sind die Merfelder immer gut aufgestellt.

Wetter:

Heute meist stark bewölkt und nur wenig Sonne, aber meist trocken. Höchstwerte bei 19 bis 21 Grad und es weht schwacher Nordostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier