Kaffeespezialitäten und Flammkuchen

Der Neustart der Samstagsmärkte von Dülmen Marketing nach der Coronapause war ein voller Erfolg.Nun steht am 5. September von 11 bis 15 Uhr der nächste Samstagsmarkt vor der Tür. Weiterhin bieten Dülmen Marketing und die verschiedenen Händler besondere Speisen und Getränke an, wie zum Beispiel Kaffeespezialitäten oder Flammkuchen.

Angebot für Leser

Zusätzlich wird auch die beliebte Büchermeile am 5. September stattfinden, bei der Lesefreunde entweder ihre Bücher verkaufen und so wieder Platz in den Regalen schaffen oder sich mit neuem Lesestoff versorgen können.

Bewerbungen noch möglich

Bewerbungen von interessierten Händlern und Anmeldungen von Verkäufern auf der Büchermeile nimmt Dülmen Marketing per Mail (duelmen-marketing@duelmen.de) oder telefonisch (02594/12124) entgegen.