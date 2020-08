Die Vollsperrung beginnt direkt an der Einmündung L551/K13 und endet etwa nach 500 Metern in Höhe eines Wirtschaftsweges. Für Anlieger und Lieferanten ist die K13 von Rödder aus bis zur Baustelle befahrbar. Die Vollsperrung der Kreisstraße 13 ist für die Umgestaltung des Einmündungsbereiches L551/K13 und die Herstellung des Rad-/Gehweges, bis voraussichtlich Anfang Oktober, erforderlich, so eine Pressemitteilung.