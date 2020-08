Acht Anrufe am Wochenende

Dülmen. Am Wochenende kam es im gesamten Kreisgebiet zu mindestens acht Betrugsversuchen am Telefon. Zum Glück haben alle Angerufenen auch in diesen Fällen wieder vorbildlich reagiert. Sie beendeten die Telefonate und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein.