Um Menschen zu würdigen, die sich hier in herausragender Weise engagieren, wird der Dülmener Ehrenamtspreis nun bereits zum zehnten Mal vergeben.

Vom 1. September bis 31. Oktober haben alle Dülmener die Gelegenheit, Vorschläge für die Kategorien Einzel-, Gruppen- und Nachwuchspreis einzureichen.

Die Sparkasse Westmünsterland dotiert den Preis in diesem Jahr einmalig mit insgesamt 3000 Euro. „In der Zeit der Corona-Pandemie erleben wir, wie wichtig es ist, dass wir uns auf den Einsatz anderer Menschen verlassen können. Daher hat sich die Sparkasse entschlossen, das übliche Preisgeld in diesem Jahr zu verdoppeln“, erklärt Vorstandsmitglied Norbert Hypki. Bürgermeisterin Lisa Stremlau bedankt sich für diese Unterstützung: „Es ist schön, dass wir auf diese Weise die Möglichkeit haben, Menschen für ihr großes Engagement zu danken.“

Vorschläge können per E-Mail an ehrenamtspreis@duelmen.de oder über das Online-Formular unter www.duelmen.de/ehrenamtspreis.html bei der Stadt Dülmen eingereicht werden. Zudem liegen an verschiedenen öffentlichen Orten Vorschlagskarten aus, die bis zum 31. Oktober im Bürgerbüro oder im einsA abgegeben oder zugesendet werden können.

„Die Vorschläge sollten ausreichend inhaltlich begründet sein, damit die Jury sich ein gutes Bild von der vorgeschlagenen Person oder Gruppe machen kann“, erläutert Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl.