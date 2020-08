Das müssen Sie wissen:

Drei Kandidaten werfen am Sonntag, 13. September, ihren Hut um das Bürgermeistermeisteramt in den Ring. Dieses Mal war die DZ mit Carsten Hövekamp (CDU) an vier Orten, die für Dülmens Zukunft wichtig sind. Und an seinem ganz persönlichen Lieblingsort.

Antonius Diekmann ist studierter Agrarwissenschaftler und in seinem Leben dreht sich vieles um Legehennen und Hühnereier. Auf seinem Bauernhof in Rödder ist er für die Produktion der „Münsterländer“ verantwortlich, wie die Eier vom Hof Große Volksbeck heißen.

23 Leser aus Dülmen nahmen an der jüngsten DZ-Leserreise teil. „Radeln mit Genuss an Altmühl und Donau“ war das Motto der sechstägigen Fahrradtour.

Der Unternehmer des Jahres 2019 Bernd Homann und sein Team haben sich erneut etwas Besonderes in Sachen E-Mobilität im Rahmen von „Homanns Lebensfreude“ ausgedacht. Eine Mobilitätswerkstatt sowie -parkplätze gibt es nun. Und auch praktische Spinde, die außerhalb der Ladenöffnungszeiten nutzbar sind.

Termine:

Samstag: 10 bis 12 Uhr, Bündnis Königsplatz Aktionstag vor Ort.

Samstag: 11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt auf dem Marktplatz mit Gutscheinaktion Dülmen Marketing.

Wetter:

Heute zunächst Wolkenfelder und sonnige Abschnitte im Wechsel. Am Nachmittag auch einzelne Schauer. Temperaturen bei 20 bis 22 Grad, dazu mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier