Stadtquartier-Manager Olaf Deistler freut sich auf die Kooperation mit den Imkerfreunden, und er freut sich darauf, dass der Dachgarten im nächsten Jahr mit dem Biergarten des Mezzomar eröffnen kann.

Doch schon in diesem jahr haben die Dülmener an zwei Nachmittagen die Glegenheit, sich anzuschauen, was hoch über den Dächern von Dülmens Stadtzentrum entsteht. „Wir werden den Menschen Informationen zum Stadtquartier, zum neuen Dachgarten und zu den Imkerfreunden geben“, verspricht Deistler. Das Stadtquartier stellt den Imkerfreunden gerne den Platz zur Verfügung. Hier können in Zukunft auch gerne Gruppen anfragen. Zum Beispiel aus Kindergärten oder Grundschulen. Die Imkerfreunde können anhand von Infotafeln und einem Lehrbienenstand in die Geheimnisse der Imkerei eingeweiht.

Der erste Termin für öffentliche Führungen ist am Donnerstag, 10. September. Eine Gruppe kann um 15 Uhr, die zweite um 17 Uhr aufs Dachh steigen. Die Führung wird etwa eine Stunde dauern. Und am Donnerstag, 1. Oktober, wird der Tag des offenen Dachgartens noch einmal wiederholt. Maximal 20 Leute können an jeder Führung teilnehmen, eine Anmeldung bei Dülmen Marketing ist erforderlich: Tel. 02594/12345.