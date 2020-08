„Diese Bereiche sind seit Langem wiederkehrende Schwerpunkte in meinem Leben, ob bei der Arbeit mit Farmern in Zentralamerika, im umweltwissenschaftlichen Studium in den Niederlanden oder bei der Tätigkeit für einen Verband für nachhaltigen Tourismus in Hamburg“ sagt Paula Duske. Die 33-Jährige ist aus der Nähe von Kiel nach Lette gezogen, um von hier aus mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können.

Carolin Dietrich ist 39 Jahre alt, stammt aus dem Kreis Coesfeld und hat Geographie und Raumplanung studiert. Zuvor war sie unter anderem an der RWTH Aachen im Bereich Forschung und Lehre sowie in einem Ingenieursbüro, das sich mit Klimaschutz- und Energiethemen befasst, tätig. Das passende Handwerkszeug für die neue Stelle bringt sie also durch ihre langjährige Berufserfahrung mit. Auf die neuen Herausforderungen bei der Stadt Dülmen freuen sich die beiden engagierten Frauen sehr und haben viele Ideen im Gepäck, um den Klimaschutz weiter voranzubringen.