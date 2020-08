Das müssen Sie wissen:

Während Schulleiterstellen an den Gymnasien relativ zügig besetzt werden können, fällt das an anderen Schulformen schwer. Im kommenden Jahr werden unter anderem am Annette-Gymnasium, an der Kardinal-von-Galen-Hauptschule und an der Paul-Gerhardt-Grundschule neue Leitungen gebraucht.

Viel Zeit nahm sich der Wirtschaftsförderungsausschuss am Dienstagabend mit dem Thema Standortmarketing. Dabei präsentierten Sabine Pöhling und Alexander Aberle von der Stadt Dülmen und Harald Wehmeyer eine neu entwickelte Kampagne, die sich gezielt an potenzielle Neubürger richtet.

Am 9. September hat die Jugend das Wort. Die Bürgerstiftung gibt Jungwählern die Chance, ihre Frage an die drei Bürgermeisterkandidaten zu richten.

Die Spielpläne für die Fußball-Kreisligen sind nun veröffentlicht und freigegeben. Und die heimischen Fußball-Fans können sich wieder über zahlreiche Derbys freuen. Gleich am ersten Spieltag (6. September) stehen zwei Ortsduelle an.

Wetter:

Immer wieder schieben sich dichte Wolken vor die Sonne. Nachmittags und abends gelegentliche Schauer. Höchstwerte von 18 bis 20 Grad. Schwach windig.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier