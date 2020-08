Viel Zeit nahm sich der Wirtschaftsförderungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Thema Standortmarketing. Dabei präsentierten Sabine Pöhling und Alexander Aberle von der Stadt Dülmen und Harald Wehmeyer (Geschäftsführer der Wehmeyer+Reygers GmbH) die neu entwickelte Kampagne, die sich gezielt an potenzielle Neubürger richten soll.

Während viele Kommunen ihre Neubürger erst dann entdeckten, wenn sie ihren Wohnsitz angemeldet hätten, will Dülmen schon viel früher anfangen. „Während Arbeitgeber bei Stellenangeboten ihre neuen Fachkräfte im Wesentlichen mit monetären Vorteilen locken, kann eine Stadt auch mit ihren Standortvorteilen punkten“, so Wirtschaftsförderer Aberle.

Neubürger gezielt angesprochen

„Hey Dülmen“, auf dieser neuen Internetseite sollen ab Ende September die potenziellen Neubürger gezielt angesprochen werden. Wehmeyer ist davon überzeugt, dass das neue Angebot auch genutzt wird, „denn 80 Prozent aller Entscheidungen werden durch das Internet abgesichert.“ Das neue Angebot soll sich von anderen virtuellen Nachschlagewerken unterscheiden, denn hier soll nicht wie bei der städtischen Serviceseite oder Wikipedia auf reine Sachinformation gesetzt werden, „sondern wir wollen das Ganze locker rüberbringen.“

In den verschiedenen Themenübersichten finden die Dülmen-Interessenten alles, was sie zu Infrastruktur, Wohnen, Bildung und Freizeitangeboten wissen sollten. Für weitergehende Informationen werden sie auf die reinen Info-Seiten verwiesen, die über „Hey Dülmen“ verlinkt sind. Auf den farbenfrohen Seiten finden sich auch Aussagen von „Alt-Neubürgern“, die das Lebenswerte an Dülmen oft besser im Blick hätten als die Alteingesessenen.

Das Angebot soll ständig ergänzt und aktualisiert werden. „Nachdem wir schon einen Unternehmenslotsen für Dülmen haben, wollen wir jetzt auch einen Fachkräftelotsen installieren.“ Ein großer Vorteil sei, so Wehmeyer, dass auch die jeweiligen Ansprechpartner auf der Seite genannt sind, sodass sich die potenziellen Neubürger direkt an sie wenden können. Markus Wang (CDU) regte an, auch auf Wohnungsangebote „und mögliche neue Baugebiete zu verlinken, wo sich die Interessenten für eine Übergangszeit vielleicht eine andere Wohnung suchen könnten.“