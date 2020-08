Das Personalkarussell ist in vollem Gange

Es tut sich was in Dülmens Schullandschaft: Das Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium hat eine neue stellvertretende Schulleiterin unter Vertrag genommen. Anne Krusel stammt aus Seppenrade und war zuletzt in Gelsenkirchen als Oberstufenkoordinatorin für vier Schulen zuständig.

Sie erklärte jetzt dem Schulausschuss, dass sie eine neue Herausforderung suchte. Übrigens: Eine neue Schulleitung wird fürs Annette-Gymnasium ebenfalls gesucht. Da Ursula Ellenbracht bald in Ruhestand gehen wird, ist ihre Stelle für Anfang Februar 2021 ausgeschrieben. Es liegen bereits Bewerbungen vor.

Vakante Stelle besetzt

Vollzug kann die Stadt auch für die lange vakante Leitung der Augustinus-Grundschule melden: Ulrike Terdenge heißt die Neue.

Weiterhin unbesetzt ist hingegen die Leitung der AKE-Grundschule. „Die Stelle ist vom Land NRW mehrfach ausgeschrieben worden. Bewerbungen sind nicht eingegangen. Voraussichtlich wird die Stelle zeitnah wieder ausgeschrieben“, berichtet Stadtsprecherin Nina wischeloh auf DZ-Anfrage. Auch die Kardinal-von-Galen-Hauptschule sucht noch eine neue Leitung.

Kaum zu glauben: An der Paul-Gerhardt Schule tritt Marlies Stork-Schwabe Anfang des Jahres 2021 in den Ruhestand. Voraussichtlich wird diese Stelle daher zeitnah ausgeschrieben werden.

Neue Leitung in Buldern

Aber nicht nur an den Schulen in städtischer Trägerschaft dreht sich das Personalkarussell: Zeitgleich mit den Abiturzeugnissen erhielt auch Oberstudiendirektor Wolfgang Kessler seine Beurkundung über Verdienste der letzten Jahre. Nach vielen Jahren tritt er in den Ruhestand. Am selben Tag stellte sich schon die neue Schulleitung vor.

Neu ist dabei nicht ganz korrekt, da es sich um zwei erfahrene Leitungskräfte handelt. Stefan Schrade als bisheriger stellvertretender Schulleiter und Internatsleiter übernimmt die Schulleitung. Der neue stellvertretende Schulleiter, Volker Maßbaum, ist bereits seit 26 Jahren ansässig in Buldern.

Die neue Schulleitung ist mit der besonderen pädagogischen Situation des Hauses vertraut und wird das im weiten Umkreis einzigartige Angebot eines Internatsgymnasiums aufrechterhalten und weiterentwickeln. Ihr Motto: „An Bewährtem festhalten, Neues entwickeln!“