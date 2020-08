Jugend und Lokalpolitik

Wie das konkret aussehen kann, wird am 9. September deutlich. Dann nämlich findet um 19 Uhr in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG) eine Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten statt. Carsten Hövekamp, Jochen Wilms und Florian Kübber stehen Rede und Antwort. Das Besondere: Die Diskussion wird von Schülern geleitet, und auch die Fragen stellen Jugendlichen. Vorbereitet wird die Diskussion von Sowi-Kursen (Sozialwissenschaftliche Kurse) der Q2 (Jahrgang 12) des CBG.

Auch die Zuhörer dürfen Fragen stellen - entweder per Mikrofon oder schriftlich per Karte, auf die die Frage geschrieben werden kann. An der Veranstaltung dürfen wegen der Coroan-Regeln nur 80 Personen teilnehmen. Das heißt, dass es so gut wie keine freien Plätze mehr gibt. Zuhören kann dennoch jeder Interessierte. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen, der Link nicht noch bekannt gegeben.