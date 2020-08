Gegen 6.45 Uhr wurde die hauptamtliche Wache sowie die Löschzüge Mitte, Hausdülmen, Buldern sowie die Löschgruppe Welte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Mühlenweg alarmiert. Direkt im Anschluss ging es für die Kräfte mit zwei durch Sturmtief Kirsten verursachten Einsätzen weiter. So mussten auf der A43 sowie auf einer Fußgängerbrücke in Hausdülmen jeweils ein umgestürzter Baum beseitigt werden.