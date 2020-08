Das müssen Sie wissen:

Anwohner des Charleville-Mézières-Platz schlagen Alarm. Der Platz an der Schule wird zum Treffpunkt für junge Leute, Anwohner fühlen sich gestört. Die Stadt bestätigt, dass es vermehrte Kontrollen durch Polizei und Sicherheitsdienst gibt.

Vor zwei Jahren hat Thomas Drees die Pfarrgemeinde St. Viktor verlassen, um sich in St. Sixtus in Haltern neuen Herausforderungen zu stellen. Mit seiner ansteckenden Begeisterung für (Kirchen-)Musik ist es Drees gelungen, der Musikszene in der Stadt am See neue Impulse zu geben.

Eine ehemalige Telefonzelle dient nun als öffentlicher Bücherschrank auf dem Gelände des Anna-Katharinenstifts Karthaus. Wer mehrere Bücher spenden möchte, sollte vorher mit der ehrenamtskoordinatorin der Einrichtung Kontakt aufnehmen.

Eine Saison ohne Verletzungen wünscht sich Adler-Trainer Andre Hörting. Im vergangenen Jahr war der Adlerhorst das reinste Lazarett. Vor allem die neuen Spieler aus der A-Jugend sorgen für einen guten Konkurrenzkampf.

Wetter:

Heute stark bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Höchstwerte bei 18 bis 20 Grad. Stürmischer von Südwest auf Nordwest drehender Wind mit starken Böen.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der L 580 in Leuste

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier