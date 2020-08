Es locken Livemusik von Dülmener Original Harry Helmer und kulinarische Köstlichkeiten von zum Beispiel dem DRK Buldern, das vor Ort leckere Suppe anbieten wird. Auch die Firma Schmackofatz, seit Jahren gern gesehener Gast sowohl auf den Märkten als auch beim Dülmener Winter, wird aus ihrem Foodtruck heraus Flammkuchen anbieten. Der Foodtruck von Damhus ist ebenso dabei, wie auch Stefan Bücker, der griechische Produkte von Öl bis Wein im Angebot hat.

Bewerbungen möglich

Weitere Bewerbungen von interessierten Händlern nimmt Dülmen Marketing per Mail (duelmen-marketing@duelmen.de) oder telefonisch (02594 12345) entgegen.

Natürlich werden alle notwendigen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten.

Aktion mit Viktorpartnern

Am kommenden Samstag gibt es zum Auftakt zusätzlich noch ein Freigetränk am Stand von Dülmen Marketing für die ersten 100 Bürger, die einen Kassenbeleg eines Viktor GmbH Partner vom selben Tag am Stand vorzeigen können. Diese Aktion hatte Dülmen Marketing erfolgreich im Sommer durchgeführt.