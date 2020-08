Dieses Auto fällt direkt auf. Neben der schwarz-weißen Farbkombination zieren zahlreiche gelbe und blaue Linien das E-Mobil. Dazu die Logos von der IDU und dem BMW-Autohaus AHAG sowie das Motto der Kampagne: „Watt Ihr Volt“.

„Wir haben extra die Gestaltung etwas auffälliger gemacht, denn wir wollen das Thema befeuern“, so Harald Wehmeyer, Geschäftsführer der IDU. Daher habe man sich auch für ein reines Elektroauto entschieden und nicht für einen Hybrid, ergänzte IDU-Vorsitzender Klaus Göckener.

In einem Pilotprojekt können die Mitglieder der Interessengemeinschaft für einen Tagessatz von zehn Euro den Wagen nutzen. So können beispielsweise die Auszubildenden zur Berufsschule oder aber Mitarbeiter zu Außnterminen fahren. Rund 260 bis 300 Kilometer schafft der i3, dann muss er wieder aufgeladen werden.

Für einige Mitglieder der IDU ist das Elektroauto kein Neuland. Sie nutzen bereits ein solches, oder haben ihre Bestellung aufgegeben. Und je nachdem wie das Angebot angenommen wird, soll der i3 nicht alleine bleiben. „Vielleicht ist es ja der Start für eine ganze Flotte“, so Wehmeyer.