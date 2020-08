Begleiter blieb unverletzt

Der Raub ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der Marktstraße. Zwei unbekannte junge Männer fragten einen 18-jährigen Dülmener nach einer Zigarette. Weil der die Frage verneinte, schlugen die Täter solange auf den 18-Jährigen ein, bis dieser am Boden lag. Sie entwendeten dann die Zigaretten aus seiner Brusttasche und flüchteten in Richtung Overbergstraße. Sein Freund, mit der er zuvor friedlich auf der Parkbank gesessen hatte, blieb von den Schlägen verschont, teilt die Polizei mit.

Täter wurden verfolgt

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Flucht und konnte den Tätern bis zur Overbergstraße in Richtung der Paul-Gerhard-Schule folgen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide sind männlich und 16 oder 17 Jahre alt. Der kleinere von beiden ist etwa 1,70 Metr groß, korpulent, hat dunkle kurze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der zweite junge Mann ist etwa 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Er hat ebenfalls dunkle Haare und war bekleidet miteiner grauen Jogginghose, einer schwarzen Bomberjacke und einem Basecap.

Zeugen dringend gesucht

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.