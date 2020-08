In der Welt von Meeple und Pöppel

Ein Treffpunkt für alle, die Brettspiele lieben. Ein Verein, in dem vom einfachen Familienspiel über Kennerspiele bis zum komplexen Expertenspiel die unterschiedlichsten Angebote auf den Tisch kommen. Einfach ein Ort, um ein Hobby zu leben, das Generationen verbindet – mit diesem Ziel sind vor wenigen Wochen die „Brettspielgefährten e.V.“ an den Start gegangen.

Gewachsen ist der Verein aus einer privaten Truppe, die sich regelmäßig getroffen hat, um Spiele aller Art auf den Tisch zu bringen. „Irgendwann kam dann die Idee auf, einen Verein zu gründen“, erinnert sich Annette Stenemann, eine von sieben Gründungsmitgliedern. Bevor die Idee in die Tat umgesetzt werden konnte, kam Corona und bremste die Pläne aus. Zwar gab es einen groben Fahrplan, aber erste Aktivitäten mussten zurückgestellt werden.

„Wir hatten großes Glück, dass wir in der Zeit mit dem einsA einen Partner ins Boot holen konnten“, erläutert Benjamin Barnick. Dort finden jetzt regelmäßig Treffen statt. Zwar unter strengen Auflagen und mit kleiner Teilnehmerzahl. Auch wer kein Vereinsmitglied ist, ist eingeladen, dort mal reinzuschnuppern. Langfristig möchte der Verein wachsen und neue Mitglieder für das Hobby Brettspiel begeistern.

Brettspiele sind nicht erst seit Corona im Trend. Schon vorher hat sich gezeigt, dass der Markt sich verändert und sich mit immer anspruchsvolleren Spielen eine neue Zielgruppe geschaffen hat. Längst nicht mehr nur „Kinderspiel“ haben sich Brettspiele zu einem Hobby für die ganze Generation gemausert. Alters- oder Nationalitätsgrenzen gibt es nicht, dem trägt auch das Motto des Vereins - „wir spielen bunt“ - Rechnung.

Jeder ist willkommen

„Uns ist wichtig, dass jeder willkommen ist – egal welche Spielevorlieben“, betont Vereinsmitglied Bastian Hepprich.

Bei den Treffs erklären die Mitglieder aktuelle Spiele und Klassiker. Ein ansehnlicher Fundus ist vorhanden. Darunter auch zahlreiche aktuelle Titel.

Immer wieder bringen die Mitglieder Spielefutter aus dem privaten Bestand mit, Abwechslung dürfte also für viele Spieleabende vorhanden sein. Geplant ist neben weiteren Spieleveranstaltungen auch zum Beispiel in Kitas oder Seniorenheimen ein Spieleangebot zu schaffen.

Natürlich gibt es neben den öffentlichen Angeboten auch eine Reihe Ideen für vereinsinterne Aktivitäten. „Wir könnten uns vorstellen, für ein langes Spielewochenende etwas außerhalb anzumieten“, nennt Astrid Walter-Barnick ein Beispiel.

Aktuell ist eine Homepage in Arbeit, auf der nicht nur die Termine zu finden sind, sondern auch die Möglichkeit zur Anmeldung gegeben ist.

Erstmal hoffen die aktiven Mitglieder, dass viele Dülmener und Spielefreunde aus dem Umland den Weg in das einsA finden, um gemeinsam Neuheiten zu testen oder die alten Lieblinge in neuer Runde zu spielen. Jeden zweiten Dienstag im Monat (ab 19 Uhr) sowie in unregelmäßigen Abständen an weiteren Terminen finden die Treffs statt.

Die nächsten beiden Termine sind der 8. und der 22. September. Anmeldungen sind unter info@brettspielgefaehrten-duelmen.de möglich.