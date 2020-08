Dülmen führt die Liste der aktiv an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis Coesfeld an. Fünf aktive Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Freitagnachmittag. In Ascheberg, Nordkirchen und Nottuln ist jeweils eine Person derzeit akut mit dem Coronavirus infiziert.

Alle anderen Städte und Gemeinden im Kreis haben kein frisch Infizierten. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 173 Dülmener mit dem Coronavirus angesteckt. 163 sind wieder gesundet und fünf Erkrankte sind verstorben. Die letzt genannte Zahl ist seit Monaten stabil. Kreisweit sind 21 Menschen Opfer der Pandemie geworden. Die Stadt mit den meisten, nämlich 238 Corona-Infizierten, ist Coesfeld.