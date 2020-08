Auch wenn Corona immer mehr zu unserem Alltag gehört und nicht mehr so verstörend wirkt wie im Frühjahr, sind Orte wie der Vorpark, an dem Mädchen und Jungen bunt bemalte Steine abgelegt haben, nicht überflüssig. Ein bisschen trist mag es dem einen oder anderen zwar vorkommen, dass sie nun von verwelkten Blättern umgeben sind. Aber ein Gang entlang der Steinschlange und das Betrachten der bemalten Steine ist immer noch einen Ausflug in den Park wert.