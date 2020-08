„Vielleicht sollten alle drei Kandidaten den Bürgermeisterjob in Teilzeit übernehmen, nachdem sie hier alle die gleiche Zahl gewürfelt haben.“

Ortwin Bickhove-Swiderski

„Wir werden uns die neue Kostenstruktur im düb leisten müssen. Schließlich geht es um das Schwimmenlernen der Kinder.“

Michael Görshop, Vorsitzender der DLRG Dülmen

„Gleichzeitig gilt mein Dank allen Helferinnen und Helfern, die uneigennützig ihre Unterstützung anboten und einfach zugepackt haben.“

Lisa Stremlau nach dem Starkegen-Einsatz

„Die frühzeitige Abstimmung mit allen Beteiligten wäre in der aktuellen Situation der bessere Weg gewesen.“

Georg Bergmann, Geschäftsführer düb

„Um aufzusteigen müssen wir in den wichtigen Spielen von Verletzungen und Kegeltouren verschont werden.“

Lars Müller, Trainer Vorwärts Hiddingsel