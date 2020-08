Das müssen Sie wissen:

Der Streit um die Zukunft des Königsplatzes spitzt sich zu. Erst warben die Kaufleute in der DZ dafür, beim Ratsbürgerentscheid gegen eine Sperrung zu stimmen, jetzt reagiert das politische Aktionsbündnis aus FDP, SPD und Grünen entrüstet. Entscheiden werden am 13. September die Dülmener, ob hier noch Autos gahren dürfen.

Georg Bergmann, Geschäftsführer des Freizeitbads düb, nimmt nach der Berichterstattung der Dülmener Zeitung die angekündigten Gebührenerhöhungen für die Vereine wieder zurück.

Sparkasse und VR-Bank Westmünsterland sehen trotz Corona-Pandemie keinen Grund dafür, aktuell über Filialschließungen nachzudenken. Das digitale Geschäft werde deutlich ausgebaut.

Jan Ahrens wechselt im September zur TSG Dülmen und verstärkt somit den Fußball-Bezirksligisten. Der 20-jährige Mittelstürmer, der bei der DJK Dülmen das Fußballspielen lernte, war zuletzt für den Westfalenligisten Nottuln unterwegs.

Wetter:

Heute anfangs bewölkt und örtlich leichter Regen, am Nachmittag scheint länger die Sonne. Dazu schwül-heiße 29 bis 31 Grad und schwacher Südwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt in Börnste auf der Straße bei Lütkenhaus.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier