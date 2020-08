Die Vereinigung der Kaufleute, die Viktor GmbH, hatte gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Coesfelder Straße, alle Bürger per Annonce in der Dülmener Zeitung darum gebeten, in dieser Frage mit „nein“ zu stimmen. Sie streben eine Lösung an, welche die Interessen der Händler und Gastronomen mit denen der Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer in Übereinstimmung bringen soll.

Die Lage in der Coesfelder Straße habe sich durch bisherige Sperrungen sowie die Corona-Krise für die Kaufleute bereits dramatisch verschlechtert. Wie eine Lösung im Interesse aller Beteiligten aussehen könnte, das will die Interessengemeinschaft in der kommenden Woche konkret erläutern.

Überrascht zeigt sich jetzt das Aktionsbündnis Königsplatz, welches den Bürgerentscheid angestoßen hatte, über die Zeitungsannonce in der DZ.

Das Zweckbündnis aus SPD, FDP und Grünen kritisiert einzelne Aussagen in dieser Zeitungsanzeige als „unsachlich“.

„Wir haben gerade bei der Vorstellung unseres Bündnisses im März gesehen, wie schnell es zu gefährlichen Situationen auf dem Königsplatz kommt, wenn der Platz befahren wird“, erinnert sich SPD-Vorsitzender Simon Peletz. „Wir haben zu Stoßzeiten 20 Autos in der Minute gezählt“, ergänzt Christian Wohlgemuth (FDP).

Den Zusammenhang der Sperrung zum wachsenden Leerstand in Dülmens Zentrum sieht das Bündnis nicht: „Der Einzelhandel leidet wie auch in anderen Städten unter dem Online-Handel“, nennt Rathke eine völlig andere Ursache.

Man müsse die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern, fordert Peletz: „Man braucht neue Ideen und Konzepte für die Innenstadt, da hilft es nicht, an alten Strukturen festzuhalten.“