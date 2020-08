Nachdem die Corona-Schutzverordnung gelockert wurde, traf sich der Chor jetzt auf dem Hof ihres langjährigen Sangesbruder Felix Brocks-Sicking in Leuste zu einem gemütlichen Zusammensein und einer kleinen Chorprobe unter freiem Himmel – natürlich unter Berücksichtigung der geforderten Hygiene- und Infektionsschutzstandards.

Fast alle Sänger des Chores samt Chorleiter Helmut Kathmann waren zum Hof „Oase des Lebens“ ihres Sangesbruders gekommen.

Natürlich wurden die Sänger von Felix Brocks-Sicking auch durch das Haus geführt, in dem in den letzten Jahren aus einem verfallenen Hof, nachdem Gebäude und Tenne wieder instandgesetzt waren, nach und nach Räume und Zimmer hergerichtet wurden, um sie dann an heimische Künstler wie Maler, Steinmetz, Musiker und Sammler zu vermieten.

Alle Sänger sind betrübt über die langanhaltende Situation, und hat einige Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren, bereits auf 2021 verschoben.