Das müssen Sie wissen:

30 Hektar Ackerland, Mastschweine, Legehennen, der Hofladen: Heiner und Maria Everwien betreiben ihren Hof im Nebenerwerb. Was das heißt? Dass die ganze Familie anpackt, und für Heiner Everwien die zweite Schicht nach Feierabend beginnt.

Ginge es nach der Linken, würden an Kriegerehrenmalen wie in Buldern, wo an die „Helden von Stalingrad“ erinnert wird, bald ergänzende Tafeln stehen, die erklären, wie und wann es zu den Texten kam. Die Verwaltung empfiehlt dem Kulturausschuss in einem ersten Schritt eine digitale Lösung.

Der erste Springer- und Werfer-Tag der TSG Dülmen fand wetterbedingt ein frühzeitiges Ende. Nur die jüngeren Altersklassen, wie Robin Geldard im Diskuswurf (U14), kamen zum Zug. Dennoch gab es für die Premiere Lob von den Teilnehmern.

Termine:

17.15 Uhr, Sportausschuss, Sitzungssaal des Rathauses.

18.15 Uhr,Kulturausschuss, Sitzungssaal des Rathauses.

Wetter:

Heute zunächst freundlich, ab dem Mittag auch einige Quellwolken. Höchsttemperaturen bei 26 bis 28 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Südwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier