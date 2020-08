Abends in die zweite Schicht

Den Lebensunterhalt verdient er Heiner Everwien als Landwirtschaftlicher Versuchstechniker bei der Firma Yara. Kommt er am späten Nachmittag nach Hause, wirft er sich in seinen Overall und es geht in die zweite Schicht. 30 Hektar Ackerland sind zu bearbeiten, außerdem gibt es Mastschweine auf dem Hof, Legehennen und den Hofladen.

Kartoffeln und Eier aus eigener Produktion

Letzterer fällt in den Arbeitsbereich von Maria Everwien. Kartoffeln, Kürbisse und Eier aus eigener Produktion verkauft sie in dem kleinen Laden, den sie von ihrer Schwiegermutter übernommen hat. Hinzu kommen Produkte von kleineren Landmetzgereien und von anderen Höfen.

Söhne versorgen das Federvieh

Dass der Hof Everwien Eier aus Freilandhaltung anbietet, sei ganz wesentlich auf die Initiative von Sohn Linus (15) zurückzuführen, erzählen die Eltern nicht ohne Stolz. Er hatte die Idee, einen mobilen Hühnerstall anzuschaffen. Inzwischen steht wegen der großen Nachfrage schon ein zweiter mobiler Stall auf dem Hof-Gelände. Linus und seine Brüder Paul (13) und Henrik (17) übernehmen zuverlässig den Stalldienst für das Federvieh.

Gravierende Veränderungen

Gerade auf einem Nebenerwerbsbetrieb muss die ganze Familie mit anpacken, um die Hofanlagen zu pflegen und die alltäglichen Arbeiten zu erledigen. Für Nebenerwerbslandwirt Heiner Everwien sind 10- bis 12-Stunden-Tage keine Seltenheit. Er hofft, den Hof noch lange bewirtschaften zu können. Aber: „Bei den derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Landwirtschaft ist es keinem zu verübeln, wenn er den Hof aufgibt.“