Rückkehr zur Normalität

Viele alltägliche Gewohnheiten, aber auch Traditionen blieben in diesem Jahr „auf der Strecke“. Die Kolpingsfamilie Buldern hat den ersten Schritt vorwärts gemacht, und im Steinofen im kleinen Spieker Brot gebacken (DZ berichtete). Die Menschen in Buldern haben das als eine kleine Rückkehr zur Normalität begrüßt, der Andrang beim Verkauf war entsprechend.

Freiwillig mehr gezahlt

Dabei hatte die Kolpingsfamilie auch einen guten Zweck im Auge: Hilfe für die Menschen in Kasese/Uganda, die von einer verheerenden Flutwelle getroffen waren. Viele Menschen in Buldern erinnern sich noch gut an die Überschwemmungen vor 16 Jahren in Buldern und legten auf den Kaufpreis noch was drauf. So kann die Kolpingsfamilie 1000 Euro an die Uganda Kolping Society überweisen, damit es direkt bei den Betroffenen ankommt.