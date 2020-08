Harmonische Kandidatenrunde

Die VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen und der Dülmener DGB-Vorsitzende Ortwin Bickhove-Swiderski versprachen den Besuchern „einen spielerischen und kurzweiligen Abend ohne Monologe“ - und fair und locker ging es auf der Bühne tatsächlich zu. Allerdings krankte die Spielrunde etwas daran, dass die erwürfelten Publikumsfragen zu verschiedenen Themenbereichen jeweils nur von einem der drei Kandidaten beantwortet wurde. Nach einer kurzen persönlichen Vorstellungsrunde der drei in Dülmen bestens vernetzten Kandidaten ging es gleich in die zweiminütigen Themenrunden. Einmütigkeit gab es auf der Bühne bei den drei Kandidaten auf die Frage „Warum wollen Sie gewinnen?“ Hövekamp, Wilms und Kübber wollen Bürgermeister für alle Dülmener sein und keine Klientelpolitik betreiben. Und offene Türen und Ohren soll es ebenfalls bei jedem der drei Bewerber um das Bürgermeisteramt geben.

Wege zum Klimaschutz

Der Klimaschutz liegt ebenfalls jedem der drei Kandidaten nahe. „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit“, so Kübber. „Leider ist der Antrag der Grünen abgelehnt worden, in Dülmen den Klimanotstand auszurufen.“ Wilms erinnerte daran, dass Dülmen wegen der Zuständigkeit von Bund und Ländern beim Erreichen der Klimaziele nur wenig selbst in der Hand habe, „aber bei diesen zwei Prozent wollen wir aktiv werden.“ Für Hövekamp sollen die Klimaschutzziele in Dülmen bis zum Jahr 2035 umgesetzt sein, „aber wir sollten für mehr Grün in der Innenstadt und auf dem Marktplatz sorgen.“