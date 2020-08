Wenn das neue Schuljahr so gut wird wie die Einschulungsfeiern an den Grund- und weiterführenden Schulen in Dülmen, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Denn trotz erschwerter Bedingungen klappte alles dank guter Vorbereitung wie am Schnürchen mit Maskenpflicht und Abstandsregeln an den Schulen.

Mit welcher Selbstverständlichkeit die Schüler einen Schulalltag mit Maske annehmen, selbst bei hochsommerlichenTemperaturen, das nötigt einem Respekt ab. Ist wichtig, wird also gemacht. So einfach, so pragmatisch, so vorbildhaft die Haltung.