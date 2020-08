Dülmener See völlig überlaufen

Chaos am Wochenende

Dülmen. Zurzeit erlebt Deutschland eine Hitzewelle, die auch Dülmen fest im Griff hat. Wie schön, wenn man dann ein Plätzchen hat, wo man sich abkühlen kann. Dieses suchen viele Hitzegeplagte am Dülmener See - vor allem am Wochenende. Doch der ist völlig überlaufen.