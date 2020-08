Container für Buldern

Buldern: Hier stimmte der Ausschuss dem Verwaltungsvorschlag zu, Container für zwei zusätzliche Betreuungs-Gruppen in Buldern anzuschaffen (DZ berichtete). Noch gebe es kein Grundstück dafür, so der Erste Beigeordnete Christoph Noelke auf Nachfrage. Das Baudezernat kläre derzeit die Grundstücksfrage. Favorisiert wird eine Fläche in der Nähe des Kinderhauses am Wemhoff.

Mehr Kita-Personal für Rorup

Rorup. Eine Kita mit drei Standorten in Rorup - für die Jugendpolitiker war es keine Frage, dass das mit dem üblichen Personalschlüssel nicht zu bewältigen ist. Also wurde dem Antrag der Kirchengemeinde St. Viktor zugestimmt, zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 56.000 Euro zu übernehmen. Was die Pläne für den Anbau an die Kita St. Agatha betrifft: Hier müsse, so Noelke, „noch das leidige Brandschutzthema bearbeitet werden“.

DRK soll Träger der neuen Kita in Dülmen werden

Dülmen. Träger der neuen Vier-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte am Moorkamp/Halterner Straße soll der DRK-Kreisverband werden. Die Entscheidung fiel einstimmig, doch hatte Fabian Jobusch als beratendes und damit nicht stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses deutlich gemacht, dass Die Linke diese Entscheidung nicht mittrage. Jobusch beklagte mangelnde Transparenz: Man wisse nicht, wer der Investor sei, wie sein Konzept des Generationenhauses aussehe und wie das Konzept des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).