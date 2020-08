Zusammenstoß auf der Kreuzung

Nach Angaben der Polizei war die Frau am Donnerstag kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto auf der Schapdettener Straße in Richtung Nottuln unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine 30-jährige Frau aus Nottuln die B525n in Fahrtrichtung Appelhülsen. Auf der Kreuzung kollidierten beide Autos.

Gegen Schild geschleudert

Der Wagen der Dülmenerin schleuderte zunächst gegen ein Schild und dann gegen den Reifen eines an der Ampel wartenden Traktors. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei klärt nun, wie es zu dem Unfall kam, heißt es abschließend in der Mitteilung.