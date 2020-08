Vor acht Jahren hatte Dicke Dülmen schon einmal in Illuminationen getaucht, heute wird es einen Wechsel von Projektionen, aber auch Lichtobjekten, die fest installiert sind, geben. „Wir installieren insgesamt sieben Stationen, an denen das Publikum sich auf die Märchen einlassen kann“, erläutert Dicke im DZ-Gespräch. Wichtig sei es, den Anfang eines Märchens mitzubekommen. „Aber darauf weist der Sprecher auch eindeutig hin“, versichert die Künstlerin.

Wer sich auf den märchenhaften Spaziergang begibt, sollte ein Smartphone in der Tasche haben. „Wir weisen mit QR-Codes auf Seiten im Internet hin, die noch mehr über die aktuelle Installation verraten“, erzählt Nikola Dicke. Insgesamt, schätzt sie, dürfte der komplette Weg so ein- bis eineinhalb Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Die gesprochenen Texte sind dabei jeweils nur etwa fünf Minuten lang.

"Die sieben Raben“ sind an den Stelen am Combi-Parkplatz an der Halterner Straße (Teil I), an der Eingangsfassade der Kirche St. Viktor (Teil II) und an der Fassade des Intergenerativen Zentrums einsA, gegenüber St. Viktor (Teil III), zu sehen.

„Die Nachtigall“ wird an der Hermann-Leeser-Schule erzählt: Teil I vom Charleville-Mézières-Platz aus, Teil II im Schul-Innenhof.

„Jorinde und Joringel“ findet man am Giebel der evangelischen Christuskirche (Teil I) und am Lorenkenturm, wenn man ihn vom Parkdeck aus betrachtet (Teil II).

Der märchenhafte Lichterspaziergang ist Freitag und Samstag von 21.30 bis 24 Uhr möglich.