Einschulungsfeier in Coronazeiten

Dülmen. Auf geht‘s in die Schule, hieß es Donnerstagvormittag für die weit über 400 Dülmener i-Männchen. Wegen der strengen Corona-Auflagen durften in diesem Jahr nur Mama und Papa beziehungsweise zwei Erwachsene pro Kind an den Einschulungsfeiern teilnehmen.