Vorstellung am Spieker

Buldern. Der Spiekerplatz wird heute zur Manege: Hier tritt am Donnerstag ab 15 Uhr der Circus Fantastico auf, der seit März aufgrund der Corona-Pandemie in Hausdülmen gestrandet ist. Jeder kann kommen, eine Anmeldung ist - anders, als irrtümlich in der DZ gemeldet - nicht erforderlich