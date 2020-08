Das müssen Sie wissen:

Die Bushaltestelle Gesundheitsamt am Kreuzweg kann aufgrund der Baustelle derzeit nur in Fahrtrichtung Bahnhof angefahren werden. Für die Gegenrichtung dient die Haltestelle Charleville-Mézières-Platz als Ersatz.

Am Clemens-Brentano-Gymnasium (CBG) lief der erste Schultag nach den Sommerferien ohne Komplikationen: Die Schüler halten sich diszipliniert an die Maskenpflicht, das Hygiene-Konzept sieht flexible Zeiten für Unterricht und pausen vor.

Kein Märchen, sondern Realität: Seit einiger Zeit erwacht die frühere Hofstelle Leuste Nummer 40 aus einem Dornröschenschlaf. Hier entsteht ein Emmerick-Relief

In über zwei Jahren hat sich Boes Menswear am Markt in Dülmen etabliert. Jetzt erweitert die Inhaberfamilie Boes das Sortiment und eröffnet im September am neuen Standort Münsterstraße 16. Dort war bis vor Kurzem noch das Fachgeschäft „Lehmkuhl wohnen + schenken“ zu finden.

Die Sportfreunde Merfeld haben auch das dritte Testspiel gegen einen A-Ligisten für sich entscheiden können. Manuel Becker erzielte aus abseitsverdächtiger Position das goldene Tor zum 1:0-Erfolg des Bezirksligisten bei Adler Buldern.

Termine:

15 Uhr, Circus Fantastico tritt auf dem Spiekerplatz Buldern auf, Eintritt kostenlos, um Spenden wird gebeten

Wetter:

Heute immer wieder einzelne Schauer und Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Schwüle 32 bis 34 Grad, abseits der Gewitter nur schwacher Wind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Fröbelstraße und Rödder Straße.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier