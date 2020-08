Aus Boes Menswear wird Boes Mode - und das an einem neuen Standort. „Wir wollten immer schon mehr als nur Herrenmode anbieten“, so Heinrich Boes, dessen Ehefrau Claudia zusammen mit Sohn Julian seit Februar 2018 das Fachgeschäft am Markt betreibt. „Das war am alten Standort vertraglich leider nicht möglich.“ Familie Boes, die sich mit der Nachbarschaft immer gutverstanden hat, kann an der Münsterstraße 16 ihre Ideen besser umsetzen und plant nach umfangreichen Renovierungsarbeiten die Neueröffnung um den 5. September herum.

Umzug zur Münsterstraße

Bis vor Kurzem hatte Kornelia Feller mit ihrem Team an der Münsterstraße noch „Lehmkuhl wohnen + schenken“ betrieben, bis sie sich aus Altersgründen zur Geschäftsaufgabe entschieden hatte. „Sie ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen“, weiß Heinrich Boes. Eigentümer August-Michael Lehmkuhl hatte nach einem geeigneten Nachmieter gesucht und Familie Boes will mit dem Standortwechsel „ein Bekenntnis zu Dülmen abgeben. Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden und haben jetzt noch einmal ordentlich investiert. Zuvor hatten wir in der Familie lange überlegt, aber der Zuspruch der Kunden hat schließlich den Ausschlag gegeben.“

Umfangreiche Renovierung

In den kommenden Wochen haben an der Münsterstraße die Handwerker das Sagen, denn das alte Ladenlokal soll komplett umgekrempelt werden. Böden, Decken und Wände werden neu gestaltet, einige Wände mussten schon im Zuge der Renovierung weichen. In ein bis zwei Wochen soll dann Boes Menswear am Markt schließen.