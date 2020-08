So war am Montag eine Neu-Infektion bekannt geworden. Die Gesamtzahl der Dülmener Corona-Infizierten steigt damit auf 169. Kreisweit wurden bislang 897 Fälle gezählt. Aktiv sind dabei noch zehn. 866 Personen gelten bereits wieder als gesund. In Lüdinghausen gibt es drei aktive Fälle, jeweils einen in Ascheberg, Coesfeld, Nordkirchen, Rosendahl und Senden.