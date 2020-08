Die Künstlerin Nikola Dicke macht in Projektionen aus statischen und bewegten Zeichnungen Märchen erlebbar, in denen jeweils Vögel und das Thema der Freiheit und Befreiung die Hauptrolle spielen. Gemeinsam mit dem Kulturteam der Stadt Dülmen lädt sie zu einem faszinierenden Lichtspaziergang durch die Innenstadt ein. Drei Märchen wurden dazu in jeweils zwei bis drei Teile aufgeteilt, von Dr. Marie-Luise Braun, freie Journalistin und Autorin, gekürzt und in heutiger Sprache formuliert, und durch den Schauspieler, Hörbuchsprecher und Hochschuldozenten Matthias Caspari eingesprochen.

Während die Besucherinnen und Besucher die Projektionen betrachten, können sie Matthias Caspari beim Erzählen der Märchen lauschen – und zwar an folgenden Orten und Stationen:

„Die sieben Raben“ sind an den Steelen am Combi-Parkplatz an der Halterner Straße (Teil 1), an der Eingangsfassade der Kirche St. Viktor (Teil 2) und an der Fassade des Intergenerativen Zentrums einsA, gegenüber St. Viktor (Teil 3), zu sehen.

„Die Nachtigall“ wird an der Hermann-Leeser-Schule erzählt: Teil 1 vom Charleville-Mézières-Platz aus, Teil 2 im Schul-Innenhof.

„Jorinde und Joringel“ findet man am Giebel der Christuskirche (Teil 1) und am Lorenkenturm, wenn man ihn vom Parkdeck aus betrachtet. (Teil 2)

QR-Codes an allen sieben Stationen helfen bei der Orientierung und Wegführung. Zudem sind an den Stationen „Einbahnstraßen“ eingerichtet und Bodenmarkierungen angebracht, damit der vorgeschriebene Abstand gewahrt bleibt. Infos finden sich außerdem unter www.duelmen.de/kultur.html .