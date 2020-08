„Hier bei uns werden die Bäume erzogen“, erklärte ihnen Baumschulmeister Berthold Bienbeck, der die Gäste begrüßte. Neben Emely und Kristina war das noch Emelys großer Bruder Florian, der die beiden Mädchen begleitete und für seine Mutter Rita eingesprungen war. Die nämlich hatte die Blick-hinter-die-Kulissen-Tour der DZ gewonnen, konnte aber selbst nicht daran teilnehmen.

Ein Blumenstrauß zum Auftakt

Zum Auftakt wurden die jungen DZ-Leser im Blumengeschäft der Baumschule Rüskamp an der Coesfelder Straße von Filialleitern Martina Hanning und Floristin Tanja Söring in die Kunst des Blumenbindens eingewiesen. Für ihre beiden Mütter banden die Schülerinnen mit viel Geschick zwei hübsche Blumensträuße.

Mit Setzlingen ging's weiter

Danach ging‘s weiter zur Baumschule Rüskamp in Welte, wo Berthold Bienbeck schon den Topftisch für sie vorbereitet hatte. So hieß es für die Mädchen, Setzlinge zurechtzuschneiden und in die Erde zu setzen, wo sie Wurzeln schlagen können. Sorgsam hantierten sie dabei mit den scharfen Scheren, knipsten nicht benötigte Pflanzenteile ab und beschnitten die Blätter. Säuberlich aufgereiht im Kasten boten die Setzlinge einen schönen Anblick.