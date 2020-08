Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

In dieser Woche bekommen die Dülmener Post von der Stadt. Die verschickt wichtige Unterlagen zum Ratsbürgerentscheid, der am 13. September parallel zur Kommunalwahl stattfindet. Dabei geht es darum, ob der Königsplatz dauerhaft gesperrt wird. Alle wichtigen Infos zum Bürgerentscheid, zum Beispiel wie sich die Parteien positionieren, finden Sie in der aktuellen Ausgabe.

Segelflugzeuge aus der Zeit der Holz- und Gemischtbauweise zu bewahren und zu pflegen - das ist das Ziel des Vintage Glider Clubs. Mehrere Mitglieder trafen sich jetzt am Flugplatz Borkenberge. Unter anderem vor Ort war auch eine Olympia-Meise, die eigentlich 1940 auf Medaillenjagd gehen sollte.

Der Westhagen muss vom heutigen Montag, 10. August, an zwischen den Einmündungen Brokweg und An der Eisenhütte für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Der Grund: In diesem Bereich wird eine Gashochdruckleitung für die Thyssengas GmbH verlegt.

Sportergebnisse:

Testspiele

Union Wessum - DJK Rödder 5:1 (4:0). Tore: 1:0, 4:0 und 5:1 Justus Lefering (10., 45. und 78.), 2:0 Lars Temme (18.), 3:0 Frank Rose (33.), 4:1 Ahmed Ibrahim (71.)

Bor. Münster II - DJK Dülmen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Juri Gemeri (13.), 1:1 Jonas Hardt (58.), 2:1 Linus Brüning (80.)

DJK Rödder II - SF Merfeld II 0:8 (0:4). Tore: 0:1 und 0:4 Lars Reißing (6. und 42.), 0:2 und 0:7 Gerrit Huber (15. und 61.), 0:3 und 0:5 Antonius Winkelmann (17. und 52.), 0:6 und 0:8 Hennes Wautmann (56. und 61.)

SV Bösensell II - Vorwärts Hiddingsel 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Jonas Tüns (20.), 0:2 und 1:4 Marius Cleve (25. und 90.+1), 0:3 Dominik Lücke (82.), 1:3 Awet Nigasi (84.)

DJK Rödder - SF Merfeld 1:4 (1:2). Tore: 0:1 und 1:4 Christian Drees (2. und 63.), 1:1 Ibrahim Ibrahim (12.), 1:2 Robin Wihan (31.), 1:3 Mathias Küster (52.).

TuS Altenberge III - Adler Buldern II 7:2 (2:1). Tore: 0:1 Felix Eggenkemper (13.), 1:1 und 4:1 Leon Rodigast (18. und 52.), 2:1, 3:1 und 5:1 Alexander Scholz (26., 47. und 65.), 6:1 Michael Riedel )73.), 7:1 Raphael Maas (75.), 7:2 Marlon Große Büning (90.)

VfL Senden II - DJK Dülmen 1:4 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 und 1:3 Juri Gemeri (10., 16. und 45.+3), 1:2 , 1:3 (19.), 1:4 Noah Maximilian Hypki (87.)

TSG Dülmen II - TuS Sythen 2:5 (0:3). Tore: 0:1 und 0:2 Sebastian Hohaus (1. und 8.), 0:3 Mats Linden (32.), 1:3 Assad Ebrahim (57.), 2:3 Florian Marklein (62.), 2:4 Marvin Polczinski (64.), 2:5 Lukas Wemhoff (75.)

DJK Mauritz II - TSG Dülmen III 4:3 (1:0). Tore: 1:1 Abdel-Rahman Allam (47.), 2:4 Lucas Kettelake (79.), 3:4 Armend Dura (88.)

FC Oeding - Br. Rorup 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Hendrik Brügging (1., 31. und 52.), 4:0 Guido Vierhaus (78.)

ETuS Haltern - GW Hausdülmen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Strotmann (28.), 0:2 Timo Klaas (47.), 0:3 Björn Bresser (70.), 0:4 Marcel Bendiek (81.).

Adler Buldern II - DJK Dülmen II 1:4 (0:4). Tore: 0:1 Jan Sievert (1.), 0:2 und 0:4 Maximilian Seemann (9. und 38.), 0:3 Tim Kurzke (11.), 1:4 Lukas Bredeck (47.)

Wetter:

Heute stellt sich ein Wechsel aus Sonnenschein und Quellwolken ein. Schauer oder Hitzegewitter später möglich, schwüle 33 bis 35 Grad. Schwacher Nordost- bis Ostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte, Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier