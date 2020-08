Das sind die Katzen-Lieblinge der Dülmener

Miezekatze, so heißt die Katze von Steffi Selting. "Sie ist mittlerweile schon 18 Jahre alt und davon schon circa 14 Jahre bei uns. Andere Katzen mag sie leider nicht, aber dafür liebt sie unseren Hund um so mehr. Da sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist braucht unsere Oma-Katze mittlerweile viel Schlaf. Miezekatze liebt es in der Sonne zu liegen oder unseren Hund Lotte ausgiebig zu putzen."