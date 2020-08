„Wir gehen nach den Ferien zu 100 Prozent in den Regelbetrieb. Alle Lehrkräfte stehen zur Verfügung - und alle freuen sich auf den Beginn.“ Leiterin Nicole Hashemian von der Marienrealschule freut sich auf den Beginn des neuen Schuljahres - trotz aller Corona-Auflagen

„Es geht nicht um Ballermannstimmung, es darf doch auch mal eine Klassik-Veranstaltung sein.“ Johann Lisser, Geschäftsführer der Silbersee Vermietungsgesellschaft, hat so einige Ideen, was hier an Veranstaltungen möglich ist

„Während andere Firmen Personal abbauen, bauen wir auf.“ Finiglas-Geschäftsführer Alexander Nagel hat mal ausnahmsweise gute Nachrichten aus der Wirtschaft

„Gott sei Dank hatten wir alle genügend Getränke eingepackt.“ Jürgen Enstrup, Organisator der Radtour der DJK Rödder, musste feststellen, dass die Kneipen entlang der Radstrecke erst nachmittags ab 15 Uhr geöffnet hatten

„Unsere Spielweise schmeckt nicht jedem Gegner. Aber das ist mir egal.“ Güven Sivgin geht mit Fußball-A-Ligist GW Hausdülmen in sein neuntes Trainerjahr.